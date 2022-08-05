Бывший чемпион UFC Веласкес признан невиновным по обвинению в покушение на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был признан невиновным по обвинению в покушение на убийство, сообщает MMA Junkie.

Ранее Веласкесу было отказано в освобождении из-под заключения под залог.

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство.

Ему грозил тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если бы его признали виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырехлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.