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Сегодня, 20:24

Бывший чемпион UFC Веласкес признан невиновным по обвинению в покушение на убийство

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был признан невиновным по обвинению в покушение на убийство, сообщает MMA Junkie.

Ранее Веласкесу было отказано в освобождении из-под заключения под залог.

Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство.

Ему грозил тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, если бы его признали виновным. Веласкес стрелял в мужчину, которого обвинили в растлении его четырехлетнего сына, но промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.

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