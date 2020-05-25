Бойца ММА задержали после перестрелки
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24 мая в Москве произошла перестрелка перед окнами ЖК «Ясный». По одной из версий, разборка произошла из-за денег. Задержаны девять человек, сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».
Пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Среди задержанных оказался Джамбулат Балиев — мастер спорта и борец ММА, выступающий в полусреднем весе. Он начал профессиональную карьеру в 2015 году провел 6 боев. На его счету 2 победы и 4 поражения.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/702243-boitsa-mma-zaderzhali-posle-perestrelki-u-zhk-iasnyi
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