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Бойца ММА задержали после перестрелки

00:39
Джамбулат Балиев. Фото Tapology
Джамбулат Балиев. Фото Tapology

24 мая в Москве произошла перестрелка перед окнами ЖК «Ясный». По одной из версий, разборка произошла из-за денег. Задержаны девять человек, сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

Пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Среди задержанных оказался Джамбулат Балиев — мастер спорта и борец ММА, выступающий в полусреднем весе. Он начал профессиональную карьеру в 2015 году провел 6 боев. На его счету 2 победы и 4 поражения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/702243-boitsa-mma-zaderzhali-posle-perestrelki-u-zhk-iasnyi

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