Бойца ММА задержали после перестрелки

24 мая в Москве произошла перестрелка перед окнами ЖК «Ясный». По одной из версий, разборка произошла из-за денег. Задержаны девять человек, сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

Пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Среди задержанных оказался Джамбулат Балиев — мастер спорта и борец ММА, выступающий в полусреднем весе. Он начал профессиональную карьеру в 2015 году провел 6 боев. На его счету 2 победы и 4 поражения.