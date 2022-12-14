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ММА

14 декабря, 23:15

Бойца ММА Новоселова просят приговорить к шести годам колонии по делу об изнасиловании

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гособвинение просит Тушинский суд Москвы приговорить к шести годам колонии строгого режима бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в избиении и изнасиловании.

Как сообщил ТАСС адвокат спортсмена Дмитрий Трубин, сам Новоселов настаивает на оправдании.

«В ходе прений сторон прокуратура попросила Тушинский суд назначить нашему подзащитному шесть лет колонии строгого режима, мы в свою очередь попросили оправдать Максима Новоселова, так как в деле нет события преступления», — приводит ТАСС слова адвоката спортсмена Дмитрия Трубина.

По словам правозащитника, приговор будет оглашен в четверг, 15 декабря, в 13:00 мск.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Его обвиняют в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки (ст. 131 и 132 УК РФ).

49-летний Новоселов участвовал в боях ММА и выставочных боксерских поединках. Его последнее профессиональное выступление прошло в январе на турнире MMA Series 47. В 2007 году спортсмен стал чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Источник: ТАСС
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