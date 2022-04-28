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Сегодня, 13:32

Бой Вартаняна и Пеньи на АСА 139 отменен

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC, американец Луис Пенья (9-3) выбывает из Гран-при легковесов ACA. У бойца возникли сложности с получением международного паспорта, сообщила пресс-служба АСА.

Эдуард Вартанян (22-4), который сейчас готовится к бою в четвертьфинале «восьмерки» с призовым фондом миллион долларов, получит нового соперника на 21 мая. Бой Вартаняна и Пеньи должен был состояться в рамках турнира ACA 139 в Москве 21 мая.

Вартанян последний поединок провел против бразильца Раймундо Батисты (13-3) в сентябре 2021 года в рамках турнира Open FC 10. В этом противостоянии техническим нокаутом в первом раунде победил российский боец. На его счету 22 победы и четыре поражения.

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