Андрей Орловский проиграл деньги, поставив на Яна в реванше со Стерлингом

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (33-20) рассказал, почему сделал совместную фотографию с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (21-3), а также сообщил, что проиграл деньги, поставленные на победу Петра Яна (16-3).

«Моя совместная фотография со Стерлингом? По-моему, я вам объяснял, — сказал Орловский в интервью «СЭ». — Просто сказали, что ему и так дают много хейта. Понимаете, в чем дело? Меня со Стерлингом привезли на мероприятие UFC, мы были приглашенными бойцами. Люди, с которыми я дружен и хорошо отношусь, сказали: «Все, как всегда, нормально. Никакого хейта». Я говорю: «Да ради бога». Тем более я за это получаю деньги.

Но во втором бою я поставил деньги на Яна и проиграл. Знаете, я видел результат не только судей, а всех специалистов ММА, которые сидели и считали очки, удары, тейкдауны и так далее. 14 человек отдали Стерлингу и только 2 — Яну. Факт остается фактом: Ян проиграл».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Орловский проведет следующий бой 30 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 35. Противостоять ему будет американец Джейк Коллье (13-6).