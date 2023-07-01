Бой Вахаев — Пономарев перенесен на 11 августа

Бой Мухумата Вахаева и Григория Пономарева переместился с ACA 160 на ACA 161 и пройдет в Москве 11 августа, сообщает президент ACA Алексей Яценко.

Остальные бои будут проведены согласно расписанию.

В главном бою ACA 160 чемпион ACA в полусредней весовой категории Виталий Слипенко проведет первую защиту титула против Гаджидаудова.

Одновременно с розыгрышем пояса 21 июля определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе.

Экс-боец UFC Аскар Аскаров, дебютирует в ACA 21 июля в бою против экс-чемпиона ACA Азамата Керефова в рамках Гран-при в наилегчайшем весе.

Еще один чемпионский бой пройдет 21 июля, обладатель титула в полулегком Весе Алихан Сулейманов проведет первую защиту против Ислама Омарова.