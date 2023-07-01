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Сегодня, 11:26

Мендес заявил, что бой Макгрегора и Порье почти заставил Нурмагомедова вернуться в октагон

Виталий Косик
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес, рассказал, что его подопечный рассматривал вариант с возвращением в октагон.

«В UFC пытались сделать так, чтобы Хабиб вернулся, и в какой-то момент он был готов к этому. На одном из турниров он сказал, что может вернуться, если кто-нибудь покажет что-то действительно запоминающееся. Это он сказал в вечер боя Макгрегора с Порье. По итогу его ничего удивило. Промоушен пытался вернуть его, но уже шансов не было», — приводит слова Мендеса FightBook MMA.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Российский боец выиграл все 29 боев на профессиональной арене.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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