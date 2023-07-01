Мендес заявил, что бой Макгрегора и Порье почти заставил Нурмагомедова вернуться в октагон

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес, рассказал, что его подопечный рассматривал вариант с возвращением в октагон.

«В UFC пытались сделать так, чтобы Хабиб вернулся, и в какой-то момент он был готов к этому. На одном из турниров он сказал, что может вернуться, если кто-нибудь покажет что-то действительно запоминающееся. Это он сказал в вечер боя Макгрегора с Порье. По итогу его ничего удивило. Промоушен пытался вернуть его, но уже шансов не было», — приводит слова Мендеса FightBook MMA.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Российский боец выиграл все 29 боев на профессиональной арене.