Бой Сулумова против Сарнавского в разработке на AMC Fight Nights

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов может провести защиту титула против Александра Сарнавского. Поединок может состояться в декабре или январе.

«Могу сделать эксклюзив. Возможны два боя: более реальный бой с Сарнавским. Скорее всего, в начале нового года или в конце этого. Ну и есть бой с с Персом (Мохаммад Хейбати — Прим. «СЭ»), но он чуть-чуть заломил цену», — сказал Сулумов в интервью «СЭ».

На счету Сулумова 10 побед, 2 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Сарнавского — 40 побед и 8 поражений.