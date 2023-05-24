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Сегодня, 09:59

Томпсон заявил, что Александру Емельяненко нужно привести себя в чувство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Британский смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о желании подраться с Вячеславом Дациком.

«Мы не разговаривали на тему моих дальнейших боев, но такие мысли всегда присутствуют. Победа над Олейником даст мне определенные преференции. Я бы мог подраться с Александром или Федором Емельяненко, который уже завершил карьеру. С Александром тоже ситуация не очень понятная. Сейчас его форма оставляет желать лучшего. Нужно привести себя в чувство и что-то менять, чтобы показать уровень хотя бы близкий к тому, чтобы раньше. Хотел бы выступить именно по боксу против Александра, против Вячеслава Дацика. С Федором уже не получится. Может быть, подраться со стронгменом из России, почему бы не с Михаилом Кокляевым? Он мой друг, но я не против выставочного поединка», — приводит слова Томпсона MMA.Metaratings.ru.

Томсону предстоит бой с Алексеем Олейником, который пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты. За свою карьеру Томпсон одержал 20 побед и потерпел 15 поражений в ММА. В том числе он дрался в UFC и в Bellator.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tompson-aleksandru-emelyanenko-nuzhno-privesti-sebya-v-chuvstvo-253473/
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Федор Емельяненко
UFC
ММА
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