Томпсон заявил, что Александру Емельяненко нужно привести себя в чувство

Британский смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о желании подраться с Вячеславом Дациком.

«Мы не разговаривали на тему моих дальнейших боев, но такие мысли всегда присутствуют. Победа над Олейником даст мне определенные преференции. Я бы мог подраться с Александром или Федором Емельяненко, который уже завершил карьеру. С Александром тоже ситуация не очень понятная. Сейчас его форма оставляет желать лучшего. Нужно привести себя в чувство и что-то менять, чтобы показать уровень хотя бы близкий к тому, чтобы раньше. Хотел бы выступить именно по боксу против Александра, против Вячеслава Дацика. С Федором уже не получится. Может быть, подраться со стронгменом из России, почему бы не с Михаилом Кокляевым? Он мой друг, но я не против выставочного поединка», — приводит слова Томпсона MMA.Metaratings.ru.

Томсону предстоит бой с Алексеем Олейником, который пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты. За свою карьеру Томпсон одержал 20 побед и потерпел 15 поражений в ММА. В том числе он дрался в UFC и в Bellator.