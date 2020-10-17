Бой Саида Нурмагомедова на UFC Fight Night: прямая трансляция начнется в 23.00

Российский боец Саид Нурмагомедов вечером субботы, 17 октября, проведет бой на турнире UFC Fight Night 180. Соперник дагестанского спортсмена по поединку в легком весе (до 61,2 кг) — филиппинец Марк Стригль.

Саид Нурмагомедов — не близкий родственник, а однофамилец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его рекорд в ММА — 15 боев, 13 побед и 2 поражения.

Бой Саид Нурмагомедов — Марк Стригль начнется в 23.00 17 октября по московскому времени.

Турнир в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Трансляцию ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

В главном бою вечера в октагон выйдут американец Брайан Ортега и кореец Чон Чхан Сон, более известный под именем Корейский Зомби. Вечер единоборств принимает Бойцовский остров около Абу-Даби (ОАЭ).

UFC Fight Night Ортега — Корейский Зомби: расписание и трансляции турнира