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Бой Саида Нурмагомедова на UFC Fight Night: прямая трансляция начнется в 23.00

13:00
Саид Нурмагомедов vs Марк Стригль.
Саид Нурмагомедов vs Марк Стригль.

Российский боец Саид Нурмагомедов вечером субботы, 17 октября, проведет бой на турнире UFC Fight Night 180. Соперник дагестанского спортсмена по поединку в легком весе (до 61,2 кг) — филиппинец Марк Стригль.

Саид Нурмагомедов — не близкий родственник, а однофамилец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Его рекорд в ММА — 15 боев, 13 побед и 2 поражения.

Бой Саид Нурмагомедов — Марк Стригль начнется в 23.00 17 октября по московскому времени.

Турнир в прямом эфире можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Трансляцию ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

В главном бою вечера в октагон выйдут американец Брайан Ортега и кореец Чон Чхан Сон, более известный под именем Корейский Зомби. Вечер единоборств принимает Бойцовский остров около Абу-Даби (ОАЭ).

UFC Fight Night Ортега — Корейский Зомби: расписание и трансляции турнира

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