Турнир UFC Fight Night 180 пройдет в ночь с субботы, 17 октября, на воскресенье. Шоу принимает Бойцовский остров около Абу-Даби (ОАЭ).

Главный бой вечера единоборств проведут американец Брайан Ортега и «Корейский Зомби» Чон Чхан Сон в полулегком весе.

Со-главное событие шоу — поединок Кэтлин Чукагян из США и Джессики Андраде из Бразилии в наилегчайшем весе.

На UFC Fight Night 180 (также называется UFC on ESPN+ 38 или UFC Fight Island 6) пройдут несколько боев с участием российских бойцов.

Предварительный кард откроет поединок Саида Нурмагомедова (редкий случай, когда в ММА выступает однофамилец, а не близкий родственник чемпиона UFC Хабиба). Соперник дагестанца в легчайшем весе — филиппинец Марк Стригль.

Во втором бое вечера в октагоне сойдутся два россиянина — Гаджимурад Антигулов и Максим Гришин в полутяжелом весе.

Прелимы закроет бой Матеуша Гамрота из Польши и Гурама Кутателадзе из Швеции в легком весе. Кутателадзе — боец грузинского происхождения.

Саид Нурмагомедов vs Марк Стригль.

UFC Fight Night 180: расписание и трансляции. UFC Fight Island, Абу-Даби (ОАЭ)

Предварительный кард (начало — 23.00 мск 17 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Саид Нурмагомедов (Россия) — Марк Стригль (Филиппины)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Гаджимурад Антигулов (Россия) — Максим Гришин (Россия)

Легкий вес, до 70,3 кг: Джейми Малларки (Австралия) — Фарес Зиам (Франция)

Средний вес, до 83,9 кг: Юн Ян Пак (Корея) — Джон Филлипс (Уэльс)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг, женщины: Джиллиан Робертсон (Канада) — Полиана Ботельо (Бразилия)

Легкий вес, до 70,3 кг: Матеуш Гамрот (Польша) — Гурам Кутателадзе (Швеция)

Гаджимурад Антигулов vs Максим Гришин.

Основной кард (начало — 2.00 мск 18 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Томас Алмейда (Бразилия) — Джонатан Мартинес (США)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Клаудио Силва (Бразилия) — Джеймс Краузе (США)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Джимми Крут (Австралия) — Модестас Букаускас (Англия)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг, женщины: Кэтлин Чукагян (США) — Джессика Андраде (Бразилия)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Брайан Ортега (США) — Чон Чхан Сон (Корея)