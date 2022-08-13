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Сегодня, 08:07

Бой Молдавского с Моури на турнире Bellator 284 признан несостоявшимся

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Валентин Молдавский (слева).
Фото Соцсети

В со-главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 284 прошел бой между экс-претендентом на чемпионский титул организации в тяжелом весе Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури.

Поединок был объявлен несостоявшимся из-за тычка в глаз в первом раунде. Молдавский хотел ударить Моури, но ткнул ему в глаз.

На счету 30-летнего Молдавского 12 побед в 14 боях ММА. 30-летний Моури выиграл 11 поединков в смешанных единоборствах.

Валентин Молдавский
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