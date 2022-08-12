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Сербский боец Илич — о Шлеменко: «Он является иконой смешанного стиля единоборств»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сербский боец Александр Илич по прозвищу «Джокер» рассказал, как относится к своему сопернику Александру Шлеменко, с которым ему предстоит встретиться в Екатеринбурге 26 августа.

«Это легенда. Он является иконой смешанного стиля единоборств, ради него многие следят за ММА, поэтому для меня большая честь драться с ним на этом крупнейшем турнире в России», — заявил «Джокер» РЕН ТВ.

При этом он добавил, что знает Шлеменко с самого начала своей спортивной карьеры.

«Я только начал заниматься этим видом спорта, а он уже тогда был звездой, поэтому я знаю о нем все: что он был чемпионов ММА, дрался с самыми громкими именами в мире. У него было 80 матчей. Прекрасно понимаю, что это за фигура в спорте. Опыт и тот факт, что будет выступать на родине, на его стороне», — отметил Александр Илич.

Напомним, что 26 августа РЕН ТВ покажет прямые включения из Екатеринбурга.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1011581-serbskii-boets-dzhoker-o-svoem-sopernike-shlemenko-eto-legenda
Александр Шлеменко
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