Боец RCC и клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков оценил боксерские навыки Вячеслава Дацика. В субботу было выложено видео, где Дацик проиграл техническим нокаутом Исламу Каримову в боксерском бою на турнире Hardcore Boxing. Штырков выступал на этой площадке в тот же день и видел поражение Дацика.



«Единственное, что страшно в Дацике — это первые полторы-две минуты, — сказал Штырков «СЭ». — Когда он опускает голову, бежит с криками в атаку, машет своими культяпками и пытается попасть в голову, не видя, куда бьет. Вот тут самая опасность для Саши — эти первые мгновения — минута-полторы. Потом — все, потом от Дацика ничего не остается. Это один удар за минуту. Плюс его неимоверная, феноменальная техника бокса. Это все складывается, и в итоге получается уличный бой алкаша. Нет, у Александра Емельяненко на данный момент не бой алкаша».

24 сентября Дацик проведет поединок по правилам бокса с Александром Емельяненко, который тренируется в Екатеринбурге вместе со Штырковым.