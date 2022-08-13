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Сегодня, 16:31

Иван Штырков: «Дацик — это уличный бой алкаша»

Штырков сравнил стиль Дацика с уличным боем алкаша
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в

Боец RCC и клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков оценил боксерские навыки Вячеслава Дацика. В субботу было выложено видео, где Дацик проиграл техническим нокаутом Исламу Каримову в боксерском бою на турнире Hardcore Boxing. Штырков выступал на этой площадке в тот же день и видел поражение Дацика.


«Единственное, что страшно в Дацике — это первые полторы-две минуты, — сказал Штырков «СЭ». — Когда он опускает голову, бежит с криками в атаку, машет своими культяпками и пытается попасть в голову, не видя, куда бьет. Вот тут самая опасность для Саши — эти первые мгновения — минута-полторы. Потом — все, потом от Дацика ничего не остается. Это один удар за минуту. Плюс его неимоверная, феноменальная техника бокса. Это все складывается, и в итоге получается уличный бой алкаша. Нет, у Александра Емельяненко на данный момент не бой алкаша».

24 сентября Дацик проведет поединок по правилам бокса с Александром Емельяненко, который тренируется в Екатеринбурге вместе со Штырковым.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ddr4-DlJqI4&t=13s
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Иван Штырков
ММА
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