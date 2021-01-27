Платную трансляцию турнира UFC 257 посмотрели 1,6 миллиона зрителей по всему миру, информирует mmafighting.com.

В главном бою турнира американец Дастин Порье нокаутом во втором раунде победил ирландца Конора Макгрегора.

В основном аудиторию составили зрители США — 1,2 миллиона человек. Еще 400 тысяч — зрители из-за рубежа. Скорее всего, это цифра еще вырастет. Тогда этот поединок выйдет на второе место в списке самых просматриваемых событий промоушена.

Пока первое место по количеству проданных просмотров занимает турнир UFC 229, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Этот турнир собрал 2,4 милллиона платных просмотров.

Второе место занимает турнир UFC 202, на котором Макгрегор взял реванш у американца Нейта Диаса (также 1,6 миллиона).