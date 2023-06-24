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Сегодня, 23:35

Бой Лэйна и Тафы признан несостоявшимся из-за тычка в глаз на турнире UFC on ABC 5

Руслан Минаев
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Бой американца Остена Лэйна и австралийца Джастина Тафы признан несостоявшимся. Поединок завершился в начале первого раунда на турнире UFC on ABC 5.

В одном из разменов ударами Лэйн попал Тафе пальцами в глаз.

Момент с тычком в глаз.
Фото Скриншот трансляции

После медицинского таум-аута Тафа сообщил врачу, что не видит правым глазом. Судья Дэн Мираглиотта принял решением не продолжать поединок.

Джастин Тафа.
Фото Скриншот трансляции

Для 35-летнего тяжеловеса Лэйна бой был дебютным в UFC. На счету 29-летнего Тафы до этого поединка было 6 побед и 3 поражения.

UFC
ММА
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