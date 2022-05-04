Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаса находится в разработке UFC

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) может встретиться с Нейтом Диасом (20-13) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает портал The MMA Media. «Давай подеремся, тощий Нейт Диас», — написал Чимаев в Twitter вскоре после выхода этой новости.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.