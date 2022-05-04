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Магомед Анкалаев подерется с Энтони Смитом 30 июля на UFC 277

Давид Хачатрян
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29-летний российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (17-1) проведет следующий поединок против американца, 33-летнего Энтони Смита (36-16) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США. Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
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