Альберт Дураев подерется с Хоакином Бакли 18 июня на UFC on ESPN 37

33-летний российский средневес Альберт Дураев (15-3) проведет следующий поединок против известного американского 28-летнего нокаутера Хоакина Бакли (14-4) 18 июня на UFC on ESPN 37 в Остине, США. Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter, а позже подтвердил информационный портал Sherdog.

Дураев идет на серии из 10 побед. 14 сентября 2021 года он победил на Претендентской серии Даны Уайта сабмишном в первом раунде бразильца Кайо Битенкура (14-7). Затем он дебютировал на турнире UFC 30 октября 2021 года против Романа Копылова (8-2), победив единогласным решением судей (29-27, 30-27, 29-27).

Бакли в последнем бою впервые за 4 года довел поединок до судейского решения. Американец победил раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29) Абдул Разака Альхассана (11-5) 19 февраля на UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе, США.