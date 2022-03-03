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Сегодня, 13:48

Канело о бое с Камару Усманом: «Почему бы и нет?»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) сообщил, что в будущем он мог бы побоксировать с чемпионом UFC в полусреднем весе, первым номером P4P UFC Камару Усманом. Однако он подчеркнул, что в приоритете для него — это боксерское наследие.

«Это деньги, деньги, я знаю. Может быть, я подерусь с Усманом, почему бы и нет? Мой тренер сказал мне мне об этом [желании Усмана побоксировать с Канело]. Сейчас я об этом не думаю. Сперва я должен оставить большое наследие в боксе, а уж потом мы поговорим об этом бое», — сказал Канело в интервью The MMA Hour.

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0). Поединок состоится 7 мая. Место проведения боя официально не объявлено.

(Давид Хачатрян)

Камару Усман
ММА
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