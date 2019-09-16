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Бой Емельяненко — Кокляев пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене»

12:03

Стали известны время и место боя между бойцом MMA Александром Емельяненко и тяжелоатлетом и стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 19.00).

Билеты можно приобрести уже сейчас. Цена — от 700 рублей до 70 тысяч рублей.

Ранее Кокляев подписал контракт на поединок с Емельяненко по правилам бокса.

Кокляев и Емельяненко договорились. Будет мегабой

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