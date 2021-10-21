23 октября 2021 года в Москве на «ВТБ Арене» пройдет турнир Bellator 269. Главным боем вечера станет поединок между россиянином Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

Полный кард Bellator 269 выглядит следующим образом:

Основной кард

Федор Емельяненко (Россия, 39-6-0) — Тимоти Джонсон (США, 15-7-0);

Виталий Минаков (Россия, 22-1-0) — Саид Соума (США, 7-2-0);

Усман Нурмагомедов (Россия, 13-0-0) — Патрик Пиетила (Финляндия, 11-8-0);

Анатолий Токов (Россия, 29-2-0) — Шараф Давлатмуродов (Россия, 18-3-1);

Андрей Корешков (Россия, 24-4-0) — Рустам Хабилов (Россия, 24-4-0);

Предварительный кард

Гаджи Рабаданов (Россия, 16-4-1) — Александр Белых (Россия, 9-4-0);

Эйден Ли (Великобритания, 9-5-0) — Александр Осетров (Россия, 8-2-1);

Алексей Шкуревич (Россия, 12-4-0) — Кристиан Экерлин (Германия, 13-5-0);

Грачик Бозинян (Россия, 11-4-0) — Росс Хьюстон (Шотландия, 8-1-0);

Брайан Мур (Ирландия, 14-7-0) — Никита Михайлов (Россия, 6-1-0);

Ирина Алексеева (Россия, 3-1-0) — Стефани Лило Пейдж (Франция, 5-2-0);

Дарина Маздюк (Россия, 4-1-0) — Катарзина Садура (Польша, 4-4-0);

Владимир Токов (Россия, 6-1-0) — Аймард Гуи (Франция, 14-11-1).

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 22.00 по московскому времени.

Подробную информацию о бое Емельяненко — Джонсон читайте здесь.