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Бой Джейка Пола и Бена Аскрена продал 1,3 миллиона PPV на 65 миллионов долларов

05:23
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Блогер и боец MMA Джейк Пол рассказал, сколько денег с трансляции принес его боксерский бой с Беном Аскреном.

По словам Пола, было продано 1,3 миллиона PPV (платных подписок просмотра боя), которые принесли 65 миллионов долларов.

Боксерский поединок между Полом и Аскреном завершился 18 апреля в Атланте. Рефери остановил бой уже в первом раунде, зафиксировав технический нокаут в пользу Пола.

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