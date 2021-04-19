Бой Джейка Пола и Бена Аскрена продал 1,3 миллиона PPV на 65 миллионов долларов
05:23
Блогер и боец MMA Джейк Пол рассказал, сколько денег с трансляции принес его боксерский бой с Беном Аскреном.
По словам Пола, было продано 1,3 миллиона PPV (платных подписок просмотра боя), которые принесли 65 миллионов долларов.
Боксерский поединок между Полом и Аскреном завершился 18 апреля в Атланте. Рефери остановил бой уже в первом раунде, зафиксировав технический нокаут в пользу Пола.
April 18, 2021
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