Бой Чимаева и Эдвардса станет главным событием турнира UFC в марте

Бой между британцем Леоном Эдвардсом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым возглавит основной кард турнира UFC, который состоится 14 марта, сообщает пресс-служба промоушена.

Изначально бой должен был пройти 19 декабря, но бой пришлось отменить из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок был перенесен на 20 января, но затем коронавирусом заразился Чимаев.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках. На счету 29-летнего Эдвардса 18 побед (из них 6 — нокаутом) и 3 поражения.