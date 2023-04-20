Бостанжи оказалась тяжелее Яньковой на взвешивании перед боем

Боец смешанных единоборств Сюденюр Бостанжи оказалась тяжелее своей соперницы Анастасии Яньковой на взвешивании перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вес спортсменки из Турции составил 57 кг, россиянки — 56,9 кг.

Девушки встретятся на ринге в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» завтра, 21 апреля.

Главным событием вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.