Камил Гаджиев готов организовать бой по правилам АРБ между Минеевым и Шлеменко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов организовать поединок по правилам армейского рукопашного боямежду Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.

Ранее экс-чемпион Bellator Шлеменко выразил заинтересованность в проведении рукопашного боя с Минеевым.

«Минеев — Шлеменко по рукопашке? Я бы сделал этот бой, — сказал Гаджиев «СЭ». — Вперед. Надо у Вовы спросить. Тем более он сейчас военнослужащий. Почему бы и нет? Значит по «армейке». Да, Саня более опытный в этих вопросах, но и Вова не из тех, который где-то в единоборствах в каком-то виде не шарит. Думаю, он и по армейке дрался».

В пятницу, 21 апреля, Шлеменко проведет бой по правилам кикбоксинга против швейцарца Ясуби Эномото. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.