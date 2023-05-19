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Борщев: «Не думаю, что спортивные психологи — это шарлатаны»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Вячеслав Борщев высказался о работе спортивных психологов.

«Я не думаю, что спортивные психологи — это шарлатаны. Во-первых, есть понятие «доказательная психология». Во-вторых, все индивидуально. Например, есть религиозные верующие, это замена любой психологии. Батюшка, мулла или раввин выполняют ту же роль — люди выговариваются, их поддерживают и дают советы. Все то же самое, что и с психологом. Просто у психолога научный подход. Есть ходы и приемы, с помощью которых можно замотивировать человека. Кто называет психологов шарлатанами, не понимает, о чем говорит. Даже ребенку скажи: «Ты говнюк, вонючка и ничего не умеешь. Иди в задницу». Или: «Ты умничка», — моментально увидишь разницу. Человек реагирует на любое слово и действие. Психологи годами следили за этими реакциями и постепенно складывали учение», — приводит «РБ Спорт» слова Борщева.

20 мая Борщев проведет бой с китайцем казахского происхождения Хайсаером Махешате в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. Всего 31-летний боец провел 9 поединков в ММА, одержал 6 побед и потерпел 3 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-borshhev-tot-kto-nazy-vaet-psihologov-sharlatanami-ne-ponimaet-o-chem-govorit/
Вячеслав Борщев
ММА
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