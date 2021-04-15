Хабиб назвал самый безумный день в истории футбола

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал самый безумный день в истории футбола. По мнению российского бойца, он произошел 9 июля 2006 года, когда сборная Италии в финале чемпионата мира обыграла Францию (1:1, 5:3 — по пенальти).

Напомним, что в дополнительное время лидер сборной Франции Зинедин Зидан был удален за удар головой защитника итальянцев Марко Матерацци, который спровоцировал француза.

«Самый безумный день в истории футбола», — подписал Нурмагомедов картинку с финала чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что Зидан сейчас возглавляет «Реал», который вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» по сумме двух матчей.