Стивен Томпсон: «В силу возраста мышцы в бою у меня стали уставать быстрее»

Боец полусреднего веса UFC Стивен Томпсон рассказал о снижении физических кондиций из-за возрастных изменений.

«Что случилось в бою с Белялом? В силу возраста у меня стала быстрее наступать мышечная усталость, — сказал Томпсон на шоу The MMA Hour. — Не знаю, осложняется ли это весогонкой или регидратацией, но в бою с Белялом я устал очень быстро. Ноги устали, я весь устал. Это не кардио-усталость, это именно мышечная усталость. И Белял воспользовался этим по полной программе. Мое движение было не в порядке, реакция не в порядке. В бою с Белялом был хороший момент, когда он прошел в ноги, я взял его на гильотину, но был слишком изможденным, чтобы задушить.

Мне нужно работать над собой, работать над ударкой, но, главным образом, над борьбой. После боя с Бернсом все поняли, что меня нужно бороть. Единственный плюс этих двух боев — я вообще не принял ущерб. Чуть ли не первые мои бои в UFC, когда я вышел из клетки без гематом и сечек. Вот бои с Люке и Нилом были, наоборот, самыми тяжелыми по ущербу".

39-летний Томпсон идет на двух поражениях подряд. В июле прошлого года он уступил Гилберту Бернсу, а в декабре — проиграл Белялу Мухаммаду. Оба поражения получились единогласным решением.