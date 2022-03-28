Суд арестовал бойца MMA Новоселова после обвинения в изнасиловании

Суд арестовал бойца MMA Максима Новоселова по делу об изнасиловании. Спортсмен заключен под стражу до 27 мая.

«С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая 2022 года», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичную прокуратуру.

Новоселову предъявили обвинение по статьям «Изнасилование» и «Иные насильственные действия сексуального характера».

Боец Максим Новоселов был задержан ранним утром 27 марта в районе Пятницкого шоссе. Машину, в которой спортсмен ехал вместе с друзьями и двумя девушками, остановили после звонка одной из них в полицию.

Молодая девушка сообщила правоохранителям, что познакомилась в подмосковном клубе с мужчинами, и они везут ее в неизвестном направлении. Студентка заявила, что по пути Новоселов избил ее и изнасиловал. После этого вся компания была доставлена в отдел.