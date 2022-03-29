Голландский боец Bellator Манхуф задержал трех грабителей, разбив окно их машины голыми руками

Голландский боец Bellator Мелвин Манхуф (32-15-1) задержал троих мужчин, которые пытались его ограбить, сообщает Vechtsport Info.

По сведениям источника, 45-летний полутяжеловес преследовал трех грабителей, которые пытались проникнуть в его дом в Ландсмере (Нидерланды). После он голыми руками разбил окно их машины и вытащил троих грабителей из автомобиля и дождался приезда полицейских.

Манхуф не выступал с ноября 2020 года после поражения от Кори Андерсона. Его возвращение в октагон запланировано 6 мая в поединке против Йоэля Ромеро.