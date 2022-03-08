Енджейчик хочет провести реванш с Вейли Жанг

Бывшая чемпиона UFC Йоанна Енджейчик (16-4) сообщила, что готовится вернуться в UFC и хочет подраться с первым номером рейтинга Вейли Жанг (21-3).

«Больше всего меня интересует бой с Вейли Жанг, — сказала Енджейчик в интервью MMA Junkie. — Я назову три имени, с кем мне вообще было бы интересно подраться: Роуз Намаюнас, Карла Эспарза и Вейли Жанг. С Вейли мы устроили адское зрелище. Почему бы не сделать это снова?

Я выйду только ради большого боя. Вейли билась с Намаюнас, поэтому Эспарза свободна. Она является следующим претендентом, и я готова вернуться. Все это время я работала над собой, чтобы стать лучше. Я очень усердно тренируюсь».

Енджейчик дралась с Жанг 7 марта 2020 года на UFC 248. Их бой был признан «Боем года» по версии World MMA Awards. С тех пор Енджейчик не выступала в UFC.