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28 марта, 16:34

Боец UFC Романов стал чемпионом Европы по грэпплингу

Давид Хачатрян
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Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг на чемпионате Европы по грэпплингу в Будапеште, Венгрия. Об этом сообщил молдавский телеканал ProTV Chisinau.

Романов провел четыре схватки, в которых уверенно победил. Сперва молдаванин победил Марио Бакса из Венгрии (17:0), затем — поляка Андрея Ивата (5:2), после — грека Иоаниса Каргиотакиса (11:1), а в финале Романов одолел поляка Михала Пивоварского (6:0).

Следующий бой в UFC Романов проведет против Таннера Босера (20-8) 23 апреля на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, Невада. Романов выйдет на замену травмированному Родриго Насцименто (8-1).

Романов провел в UFC 4 боя, 3 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Джареда Вандераа (12-7) техническим нокаутом во втором раунде 9 октября 2021 года на UFC Fight Night 194.

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