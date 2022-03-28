Джейк Пол: «Нокаутирую Конора в первом раунде»

Блогер и боксер Джейк Пол вновь вызвал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора на бой. По словам Пола, он нокаутирует ирландца в первом раунде.

«Конор катится по спирали вниз, — сказал Пол в интервью TMZ Sports. — У него сломаны все конечности. Если бой пройдет в стойке, я нокаутирую его в первом раунде. Если я проиграю, они могут забрать все мои деньги».

Ранее Пол предложил Дане Уайту пари.

«Дана, как насчет того, чтобы я подписал контракт с UFC на 1 бой, чтобы подраться с Конором? Если я выиграю, ты будешь оплачивать медицинское обслуживание всех своих бойцов. Если я проиграю, то пожертвую свои деньги всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой. Также после этого больше никогда не буду упоминать UFC. По рукам?» — заявил Пол.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье 10 июля 2021 года на UFC 264.