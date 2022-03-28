Стали известны угловые Яна в поединке со Стерлингом на UFC 273

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) отказался от предложений Генри Сехудо и Шона О'Мэлли быть его секундантами в чемпионском поединке против Алджамейна Стерлинга (20-3). В углу россиянина будут Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин. Об этом сообщил тренер Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов.

«Мы в шутку обсуждали, что Петр должен выйти на бой как настоящий самурай: один и в соломенной шляпе, — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». — Но, естественно, у него будут угловые. Точно будет Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин.

Саят — сильный тактик. Да, он не может рассказать бойцу о том, как ему готовиться и тренироваться, но он может хорошо вести по бою. Он анализирует бои, видит на два-три шага вперед, у него невероятный аналитический ум. Когда перед Абу-Даби стало известно, что будет замена Стерлинга на Сэндхагена, он записал большой аналитический ролик с предложениями и подсказками, на которые нам стоит обратить внимание.

Алексей Сорокин с Петром провел все десять поединков в UFC. Он ведет и других бойцов в других лигах. Да, он скромный и молчаливый парень и всегда в тени, но он борется на уровне черного пояса, он второй номер в Европе по бразильскому джиу-джитсу. Он делает свою работу на уровне».

Нурмаганбетов добавил, что рассчитывает, что Ян завершит поединок до пятого раунда. «Рассуждения о том, что все расшифровали стиль Петра, неуместны, — заявил Нурмаганбетов. — Он провел десять поединков в UFC, каждый соперник знал, в каком темпе он дерется, но все попадались. Это его сильная черта. Я думаю, что Петр выйдет в клетку, будет грамотно работать и закончит дело до пятого раунда».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Первый бой между ними состоялся 6 марта на UFC 259. Ян потерял титул, проиграв дисквалификацией, нанеся в 4-м раунде Стерлингу запрещенный удар коленом.