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Сегодня, 15:36

Рафаэль Физиев считает, что Хабиб все еще может победить любого в легком весе

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC Рафаэль Физиев (11-1) уверен, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) сможет вернуться в UFC и побеждать оппонентов, если он этого захочет.

«У Хабиба все еще есть энергия. Он все еще может драться и всех побеждать, — сказал Физиев в интервью Sportskeeda. — Но я не думаю, что его выступления будут такими, как раньше, потому что сейчас с ним нет его отца... Если он захочет вернуться, то, я думаю, он сможет это сделать. Сколько ему лет? 33? Хабиб сможет провести как минимум несколько поединков».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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