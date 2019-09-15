Боец UFC показал невероятные трюки, но проиграл. Видео

Бразильский боец Мичел Перейра проиграл по очкам канадцу Тристану Коннели на шоу UFC Fight Night 158 в Ванкувере (Канада). Бой прошел в полусредней весовой категории (до 77,1 кг).

25-летний Перейра во время поединка демонстрировал различные трюки — бил руками и ногами, отталкиваясь от сетки, крутился колесом, прыгал сальто.

Бой прошел в Ванкувере на UFC Fight Night 158. Победу одержал Коннелли единогласным решенинм судей.

Однако 33-летний канадец нанес почти в три раза больше значимых ударов, благодаря чему победил единогласным решением судей. При этом Коннели не должен был участвовать в турнире, он в последних момент заменил россиянина Сергея Хандожко, который не успел получить канадскую визу.

Для Коннели это был первый бой в UFC и 20-й в ММА вообще (14 побд, 6 поражений). Перейра провел второй поединок в UFC, в мае он победил нокаутом британца Дэнни Робертса. В смешанных единоборствах у бразильца 23 победы и 10 поражений.

Бой Перейры и Коннели был признан лучшим на UFC Fight Night 158. В таких случаях бойцам выплачивается по 50 тысяч долларов. Однако в связи с тем, что бразилец на взвешивании не уложился в лимит, канадец получил двойной бонус. Его общий гонорар составил 125,9 тысячи долларов. Перейра заработал 13,1 тысячи долларов.