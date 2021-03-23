Боец UFC О'Мэлли попросил фанатов не ставить на его победу

Некогда непобежденный боец легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли объяснил, почему он не хочет, чтобы фанаты ставили на его победу в предстоящем бою с Томасом Алмейдой.

«Мне бы хотелось сказать вам, ребята, чтобы вы поставили на меня, но я еще в прошлый раз сказал вам, чтобы вы не ставили на меня, однако я все еще получаю сообщения от людей, которые говорят, что я должен им тысячу баксов. Так что не ставьте на меня. Ставьте на Томаса. Ставьте на победу Томаса. Вот так», — сказал О'Мэлли в интервью Хелен Йи.

В прошлом бою О'Мэлли, будучи фаворитом, уступил техническим нокаутом Марлону Вере.

Бой О'Мэлли — Алмейда пройдет на шоу UFC 260, который состоится в ночь на 28 марта в Вегасе.