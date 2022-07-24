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Сегодня, 14:05

Никита Крылов — о победе над Густафссоном: «Простите, если кого огорчил»

Боец UFC Крылов прокомментировал победу над Густафссоном
Давид Хачатрян
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Полутяжеловес UFC Никита Крылов (28-9) впервые прокомментировал свою победу над 36-летним полутяжеловесом UFC Александром Густафссоном (18-7) на UFC Fight Night 208.

«Ну простите, если кого огорчил. И от души благодарю всех, кто остается рядом несмотря ни на что», — написал Крылов в соцсетях.

Крылов победил Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 208. Бой продлился чуть больше минуты. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Никита Крылов
UFC
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