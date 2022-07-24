Полутяжеловес UFC Никита Крылов (28-9) впервые прокомментировал свою победу над 36-летним полутяжеловесом UFC Александром Густафссоном (18-7) на UFC Fight Night 208.

«Ну простите, если кого огорчил. И от души благодарю всех, кто остается рядом несмотря ни на что», — написал Крылов в соцсетях.

Крылов победил Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 208. Бой продлился чуть больше минуты. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.