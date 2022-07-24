Исмаилов заявил о желании провести бой перед встречей со Шлеменко

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в своих соцсетях заявил, что хочет провести бой осенью перед встречей с Александром Шлеменко.

«Так как Александр Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей», — рассказал Исмаилов.

Для того, чтобы добиться боя Исмаилов устроил спарринг с главой RCC Николаем Клименко. Бой Шлеменко и Исмаилова должен был пройти в августе, но поединок перенесли на декабрь.