Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:36

Исмаилов заявил о желании провести бой перед встречей со Шлеменко

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в своих соцсетях заявил, что хочет провести бой осенью перед встречей с Александром Шлеменко.

«Так как Александр Шлеменко будет драться в сентябре, я тоже решил, что мне нужен бой на это время, перед нашей с ним встречей», — рассказал Исмаилов.

Для того, чтобы добиться боя Исмаилов устроил спарринг с главой RCC Николаем Клименко. Бой Шлеменко и Исмаилова должен был пройти в августе, но поединок перенесли на декабрь.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко — о Монсоне: «Он по-русски то до сих пор не научился разговаривать»

Никита Крылов — о победе над Густафссоном: «Простите, если кого огорчил»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости