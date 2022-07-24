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Сегодня, 14:31

Марлон Вера считает, что Диас может преподнести Чимаеву сюрприз

Давид Хачатрян
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Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) предполагает, что Нейт Диас (20-13) вряд ли окажется легкой прогулкой для Хамзата Чимаева (11-0).

«Это что-то вроде боя бойца с громким именем против того, кому нужно это громкое имя, и который хочет подняться в рейтинге и драться за пояс, — сказал Вера в интервью Helen Yee. — Нейт далеко не проходной боец. Он выходит драться, и он может показать Чимаеву то, чего мы раньше не видели.

У Диаса есть опыт, он выносливый, есть хорошие навыки в джиу-джитсу, он умеет бить. С другой стороны, против него выйдет молодой боец, который побеждает. При этом недавно он победил одного из лучших полусредневесов Гилберта Бернса".

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Нейт Диас
ММА
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