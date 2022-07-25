Максим Гришин: «Почему славяне не поддерживают друг друга так, как ребята с Кавказа?»

Боец UFC Максим Гришин в ходе интервью Youtube-каналу Sport 24 удивился, почему славяне в России не оказывают друг другу такую поддержку, как кавказцы.

— У Ислама Махачева большая поддержка, он в крупной команде, у него большая поддержка медийная, большая поддержка старших товарищей. У ребят с Кавказа вообще такая история братства, они из разных команд, но всегда друг друга поддерживают. Даже, обратите внимание, делают репосты, поддержку, медийно подключаются, всегда звонят, пишут. Почему-то у славян такого нету. Вот к вам вопрос — почему у нас так друг друга не поддерживают?

— Потому что 120 миллионов — мне кажется, это накладывает отпечаток на характер народа, и люди не чувствует сплоченности

— Нас, наоборот, хотят задавить. В общем, я бы, конечно, хотел, чтобы Ислам стал чемпионом, но что он пройдет на ура — я бы не стал прогнозировать.

Гришин в феврале этого года победил единогласным решением Уилльяма Найта на UFC 271.