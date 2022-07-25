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Анкалаев: «Сделал бы замечание, если бы увидел, что пара в Дагестане целуется. Это недопустимо»

Анкалаев поддержал дагестанского бойца, который сделал замечание мужчине за поцелую на публике
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в ходе интервью Sport 24 поддержал дагестанского бойца Шару Буллета, который сделал замечание мужчине в Дагестане за то, что тот поцеловал свою девушку на публике.

Магомед Анкалаев: «Я думаю, Шара сделал все правильно [сделав замечание в ТРЦ мужчине, который на людях поцеловал девушку]. И замечание и то, что ответил ему также [ударил]»

Журналист: «А ты бы на его месте тоже сделал бы замечание?»

Магомед Анкалаев: «Ну, конечно. Я думаю, каждый второй дагестанец, которые живет в Дагестане, сделал бы такое замечание. Увидев, что в прилюдном месте обнимаются, целуются. У нас это неприемлемо, менталитет другой. Все мусульмане почти. Это очень некрасиво и недопустимо».

В начале июня Шарабутдин Магомедов, известный как «Шара Буллет», избил посетителя ТРЦ в Махачкале. Боец спускался по эскалатору и сделал замечание мужчине, который поцеловал свою девушку. В результате словесной перепалки началась драка, и Магомедов, который получил удар первым, в итоге нокаутировал мужчину.

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