Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью The Pivot Podcast рассказал о том, как любил добивать потрясенного соперника в партере.

— Ди Си, у вас в боях есть эта фигня, когда вы напрыгиваете на лежачего и просто вбиваете его голову в пол. Ты был по обе стороны: сверху — добивал сам — и снизу, когда твоя задница на полу и добивают тебя. Каково это, когда тебя добивают?

— Мозг приказывает тебе двигаться, и я пытался двигаться... Если вы посмотрите второй бой с Джонсом, я пытался подняться, но это так не работает, потому что добивающие панчи достают тебя. Честно, я до сих пор не помню отрезок с того боя, начиная от финиша и до посадки в скорую. Вообще ничего из этого не помню. Недавно я пересматривал видео из того боя, как я иду из клетки и мои тренеры обнимают меня. Я не помню этого! Клянусь Богом, я думал, что меня донесли (смеется). Вообще не помню этот момент.

Но когда ты сам бьешь кого-то, когда он снизу, ох... Это сладчайшая фигня. Сладчайшая фигня (смеется). Когда он падает и ты напрыгиваешь на него, ооооо... Я так надрал зад Стипе. Когда Стипе упал, я навис сверху и ааа-ааа-ааа. (смеется). Его голова бум-бум-бум (смеется). Я такой: «Оу, он в отключке. Он в отклююючке». Мы больные сукины дети. Те вещи, о которых я иногда думаю... Я такой: «Ты безумец». Я просто сумасшедший сукин сын.

Кормье ушел из ММА в августе 2020-го, в своем последнем бою проиграв единогласным решением Стипе Миочичу третий бой.