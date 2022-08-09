Адесанья: «Шевченко победила Нуньес во втором поединке»

Боец UFC Адесанья считает Шевченко победителем в ее втором поединке с Нуньес

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) признался, что считает Валентину Шевченко (22-3) победителем в ее втором поединке с Амандой Нуньес (22-5).

«Я снова хочу посмотреть бой Шевченко и Аманды, — сказал Адесанья на YouTube-канале FREESTYLEBENDER. — Мне кажется, что она забрала второй бой. Третий бой расставит все на места, и мне нравятся бои Шевченко».

С Нуньес Шевченко дралась дважды, и оба раза потерпела поражение: 5 марта 2016 года на UFC 196 бразильянка победила единогласным решением судей, а 9 сентября 2017 года на UFC 215 — раздельным решением судей.