Дана Уайт рассказал, почему Ковингтон не получит бой с Адесаньей

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона (16-3) о том, что он может подняться в средний вес и победить Исраэля Адесанью (22-1).

«Колби должен сперва победить Джареда Каннонье или Роберта Уиттакера, прежде чем хотя бы участвовать в обсуждении соперников для Исраэля Адесаньи», — сказал Уайт в интервью TMZ Sports.

На следующий день Уайт в интервью Yahoo! Sports вновь подчеркнул, что Ковингтону сперва следует разобраться с кем-то из топов среднего веса, прежде чем драться с нигерийцем. «Адесанья является чемпионом, — заявил Уайт. — Я не понимаю, как ты можешь, дважды не побив Камару Усмана, одолеть Адесанью. Разве он может подняться в средний вес для боя с чемпионом, не побив чемпиона своего веса? Если Колби поднимется и побьет Уиттакера, тогда мы поговорим по-другому».

Ранее Ковингтон утверждал, что он может без труда одолеть Адесанью. «Я не против того, чтобы подняться в средний вес и избить Адесанью, — сказал Ковингтон Yahoo Sports. — Он так себе боец. Адесанья не выдержит того темпа боя, который я ему задам. Для меня не будет проблемой провести ему тейкдаун. Если я не получу шанса вновь подраться с Усманом, у меня все равно остается много вариантов [куда двигаться дальше]».

Ковингтон подерется с Масвидалем 6 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. В прошлом бою он проиграл Камару Усману (20-1) 6 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей.

Давид Хачатрян