Идущий на серии из 10 побед россиянин Ислам Махачев (22-1) считает, что Чарльза Оливейру (33-8) не следует называть чемпионом, потому что он не сделал вес.

«В нашем дивизионе нет чемпиона, — сказал Махачев в интервью ESPN. — Чарльз — претендент. Я заслужил бой за титул. У меня победная серия из 10 боев. Оливейра сказал, что я не заслуживаю боя за титул, но в то же время он просит боя с Нейтом Диасом и Конором Макгрегором. Думаю, что Чарльз — претендент номер один, но он не чемпион, потому что он не делает вес. Он не профессионал».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.