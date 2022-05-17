Ислам Махачев: «Хабиб бы легко победил Чарльза Оливейру»

Идущий на серии из 10 побед россиянин Ислам Махачев (22-1) призывает не рассуждать, как бы прошел бой Хабиба Нурмагомедова (29-0) и Чарльза Оливейры (33-8), а просит дать ему бой с бразильцем.

«Хабиб бы легко победил Чарльза Оливейру, — сказал Махачев в интервью ESPN. — У Хабиба самый доминирующий грэпплинг. Хабиб провел бы тейкдаун и удерживал его на земле. Это было бы очень легко для него. Честно, я уверен, что это был бы легкий бой для Хабиба, потому что он оказывает давление на всех своих оппонентов. Нам не стоит говорить о том, что Хабиб побьет Чарльза. Я собираюсь это сделать. После этого все все поймут. Честно, я верю, что финиширую этого парня, и я на самом деле хочу финишировать его в грэпплинге, на его поле. Знаю, что смогу сделать это».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.