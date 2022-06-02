Александр Волков рассчитывает нокаутировать Розенструйка

Российский боец UFC Александр Волков (34-10) сообщил, что собирается победить восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Жаирзиньо Розенструйка (12-3) досрочно, потому что он гораздо лучше как ударник.

«Я ценю, что в UFC предоставили мне возможность вновь возглавить турнир, — сказал Волков на пресс-конференции перед UFC Fight Night 207. — Как только я узнал о дате боя, то сразу же начал подготовку. Я в курсе, что Розенструйк топовый ударник, но я гораздо техничнее его, поэтому рассчитываю победить досрочно. Я буду бить не только руками, но и ногами, так что посмотрим».

Бой Волкова и Розенструйка состоится 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Ранее суринамский боец в интервью Just Scrap Radio заявил, что планирует отправить Волкова спать.

Розенструйк прошлый бой проиграл Кертису Блейдсу (16-3) единогласным решением судей 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Волков прошлый бой проиграл Тому Аспиналлу (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.