Петтис получил травму и пропустит Bellator 279

Чемпион легчайшего веса Bellator Серхио Петтис (22-5) получил травму и не сможет выступить 23 апреля на турнире Bellator 279 на Гавайи, пишет CBS Sports. Петтис должен был подраться с Рауфеоном Стотсом (17-1) в рамках Гран-при Bellator в легчайшем весе, победитель которого получает миллион долларов.

На замену выбывшему Петтису выйдет Хуан Арчулета (25-3). Он вместе со Стотсом разыграет временный пояс чемпиона Bellator в легчайшем весе. Арчулета предыдущий поединок проиграл Петтису единогласным решением судей 7 мая 2021 года на Bellator 258.